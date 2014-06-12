CodeBaseSeções
ExMass - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1148
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Alex Sidd (Executer)

O indicador ExMass ajuda a avaliar as flutuações de mercado.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 22.12.2006.

Figura 1. O indicador ExMass

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/6988

TrendMagic_Signal TrendMagic_Signal

O indicador TrendMagic_Signal mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador TrendMagic com um período de tempo fixo.

ExVol_HTF ExVol_HTF

O indicador ExVol com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada.

ExMass_HTF ExMass_HTF

O indicador ExMass com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada.

Random Walk Index Random Walk Index

O indicador Random Walk Index é usado em situações em que é necessário determinar se o instrumento de mercado está em uma tendência em desenvolvimento ou executando um movimento aleatório.