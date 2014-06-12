Participe de nossa página de fãs
ExMass - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Alex Sidd (Executer)
O indicador ExMass ajuda a avaliar as flutuações de mercado.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 22.12.2006.
Figura 1. O indicador ExMass
