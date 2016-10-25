無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ExVol - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 907
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Alex Sidd（エグゼキュータ）
ExVolは、一定の間隔での上昇しているローソク足と下降しているローソク足の実体の総和の差分をポイントで算出します。
指標の0レベルは、ローソク足の上昇と下降が等しいことを意味します。一般的に、ゼロマークの上に向けた交差は上向きの動きの始まり、下に向けた交差は下向きの動きの始まりのシグナルです。この指標はまた、値が0に近づき始めたらポジション決済シグナルとしても使用できます。
この指標は初めにMQL4で実装され2006年12月22日にコードベースで公開されました。
図1 ExVol指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/6984
ExTrendV2
ExTrendv2指標はフラクタルチャネルを描画します。Exp_TrendMagic
TrendMagic指標を用いた取引システム
ExVol_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つExVol指標TrendMagic_Signal
TrendMagic_Signal指標は、固定された時間枠でのTrendMagic指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。