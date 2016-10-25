コードベースセクション
インディケータ

ExVol - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ExVolは、一定の間隔での上昇しているローソク足と下降しているローソク足の実体の総和の差分をポイントで算出します。

指標の0レベルは、ローソク足の上昇と下降が等しいことを意味します。一般的に、ゼロマークの上に向けた交差は上向きの動きの始まり、下に向けた交差は下向きの動きの始まりのシグナルです。この指標はまた、値が0に近づき始めたらポジション決済シグナルとしても使用できます。

この指標は初めにMQL4で実装され2006年12月22日にコードベースで公開されました。

図1　ExVol指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/6984

