Wirklicher Autor:

Alex Sidd (Executer)

Der ExVol berechnet die Differenz zwischen der Gesamtsumme der Körper von steigenden und fallenden Kerzen eines gegebenen Intervalls in Punkten.

Der 0 Level des Indikators bedeutet, dass der Betrag der steigenden und fallenden Kerzen gleich ist. Typischerweise signalisiert eine Aufwärtskreuzung der Nulllinie den Anfang einer Aufwärtsbewegung und eine Abwärtskreuzung ist eine Signal für eine beginnende Abwärtsbewegung. Der Indikator kann auch als Signal für das Schließen einer Position verwendet werden, wenn sich sein Wert Null nähert.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 22.16.2006 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der ExVol Indikator