und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ExVol - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 846
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Alex Sidd (Executer)
Der ExVol berechnet die Differenz zwischen der Gesamtsumme der Körper von steigenden und fallenden Kerzen eines gegebenen Intervalls in Punkten.
Der 0 Level des Indikators bedeutet, dass der Betrag der steigenden und fallenden Kerzen gleich ist. Typischerweise signalisiert eine Aufwärtskreuzung der Nulllinie den Anfang einer Aufwärtsbewegung und eine Abwärtskreuzung ist eine Signal für eine beginnende Abwärtsbewegung. Der Indikator kann auch als Signal für das Schließen einer Position verwendet werden, wenn sich sein Wert Null nähert.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 22.16.2006 veröffentlicht.
Abbildung 1. Der ExVol Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/6984
Der ExTrendv2 Indikator zeichnet Fraktalkanäle.Exp_TrendMagic
Handelssystem das den TrendMagic Indikator verwendet.
Der ExVol Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.TrendMagic_Signal
Der TrendMagic_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des TrendMagic Indikators mit einem fixen TimeFrame.