ExVol - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Alex Sidd (Executer)
O ExVol calcula a diferença entre a soma dos corpos de crescimento e de queda das velas em um determinado intervalo em pontos.
O nível 0 do indicador significa que a quantidade de crescimento e queda das velas são iguais. Tipicamente, a marca zero cruzada para cima indica o início do movimento de alta e o cruzamento da marca para baixo indica o início de um movimento de baixa. O indicador pode também ser usado como um sinal para fechar posições, se o seu valor começar a se aproximar de zero.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 22.12.2006.
Figura 1. O indicador ExVol
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/6984
