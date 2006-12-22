Смотри, как бесплатно скачать роботов
ExVol - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор ExVol считает разницу сумм длин тел восходящих и нисходящих свечей на заданном промежутке.
Уровень 0 на индикаторе значит, что сумма восходящих и нисходящих свечей одинакова.
Как правило, пересечение нулевой отметки снизу вверх сигнализирует о начале восходящего движения, и, наоборот, - для нисходящего.
Также индикатор можно использовать как сигнализатор к закрытию позиции, если его значение начинает приближаться к нулю
ExVol
ExMass
Индикатор ExMass определяет максимум и минимум цен на определенном промежутке.Executer Candles
Эксперт Executer_Candles основан на анализе комбинаций фигур свечей.