CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ExVol - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
6686
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ExVol считает разницу сумм длин тел восходящих и нисходящих свечей на заданном промежутке.

Уровень 0 на индикаторе значит, что сумма восходящих и нисходящих свечей одинакова.

Как правило, пересечение нулевой отметки снизу вверх сигнализирует о начале восходящего движения, и, наоборот, - для нисходящего.


Также индикатор можно использовать как сигнализатор к закрытию позиции, если его значение начинает приближаться к нулю

ExVol

ExMass ExMass

Индикатор ExMass определяет максимум и минимум цен на определенном промежутке.

Executer Candles Executer Candles

Эксперт Executer_Candles основан на анализе комбинаций фигур свечей.

ExTrend ExTrend

Индикатор ExTrend рисует фрактальные каналы.

ExCandles ExCandles

Индикатор ExCandles обозначает стрелками на графике комбинации свечей.