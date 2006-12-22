Индикатор ExVol считает разницу сумм длин тел восходящих и нисходящих свечей на заданном промежутке.

Уровень 0 на индикаторе значит, что сумма восходящих и нисходящих свечей одинакова.

Как правило, пересечение нулевой отметки снизу вверх сигнализирует о начале восходящего движения, и, наоборот, - для нисходящего.



Также индикатор можно использовать как сигнализатор к закрытию позиции, если его значение начинает приближаться к нулю