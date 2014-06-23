请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Alex Sidd (Executer)
此 ExVol 计算给定间隔的蜡烛条实体部分的涨、跌总和的差异点数。
指标的零轴意味着蜡烛条的上涨和下跌相等。典型地, 上穿零轴表示涨势的开始, 而下穿零轴表示跌势的开始。此指标当其值接近零轴时，也可用作平仓信号。
此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 22.12.2006。
图例 1. 该 ExVol 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/6984
