ExVol - индикатор для MetaTrader 5
2428
Реальный автор:
Alex Sidd (Executer)
Индикатор ExVol считает разницу сумм длин тел восходящих и нисходящих свечей на заданном промежутке в пунктах.
Уровень 0 на индикаторе значит, что сумма восходящих и нисходящих свечей одинакова. Как правило, пересечение нулевой отметки снизу вверх сигнализирует о начале восходящего движения, и, пересечение отметки сверзу вниз - для нисходящего. Также индикатор можно использовать как сигнализатор к закрытию позиции, если его значение начинает приближаться к нулю.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 22.12.2006.
Рис.1. Инликатор ExVol
Индикатор ExTrendv2 рисует фрактальные каналы.
Оптимизированная версия индикатора TrendMagic.