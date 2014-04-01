Реальный автор:

Alex Sidd (Executer)

Индикатор ExVol считает разницу сумм длин тел восходящих и нисходящих свечей на заданном промежутке в пунктах.

Уровень 0 на индикаторе значит, что сумма восходящих и нисходящих свечей одинакова. Как правило, пересечение нулевой отметки снизу вверх сигнализирует о начале восходящего движения, и, пересечение отметки сверзу вниз - для нисходящего. Также индикатор можно использовать как сигнализатор к закрытию позиции, если его значение начинает приближаться к нулю.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 22.12.2006.

Рис.1. Инликатор ExVol