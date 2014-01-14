La clase CIchimokuOnArray está diseñada para calcular los valores de Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) a partir de los buffers del indicador.

Utilización:

El método Init() es llamado en la función OnInit() del indicador con los parámetros siguientes:

int aPeriodTenkan periodo Tenkan;

periodo Tenkan; int aPeriodKijun periodo Kijun;

periodo Kijun; int aPeriodSenkou periodo Senkou;

periodo Senkou; bool aABShift determina si las líneas SpanA y SpanB se calculan con o sin desplazamiento. Si el valor es True, las líneas SpanA y SpanB se desplazan durante los cálculos; en dicho caso, no habrá valores futuros para dichas líneas. Si el valor es False, se deplazan las líneas SpanA y SpanB utilizando la función PlotIndexSetInteger() con el identificador PLOT_SHIFT.

El método Solve() es llamado en la función OnCalculate(), con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate();

es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc variable prev_calculated definida en la función OnCalculate();

variable prev_calculated definida en la función OnCalculate(); double aDataHigh[] buffer con los precios High del indicador;

buffer con los precios High del indicador; double aDataLow[] buffer con los precios Low del indicador;

buffer con los precios Low del indicador; double & aTenkan[] buffer con los valores calculados de la línea Tenkan;

buffer con los valores calculados de la línea Tenkan; double & aKijun[] buffer con los valores calculados de la línea Kijun;

buffer con los valores calculados de la línea Kijun; double & aSpanA[] buffer con los valores calculados de la línea SpanA;

buffer con los valores calculados de la línea SpanA; double & aSpanB[] buffer con los valores calculados de la línea SpanB.

Métodos adicionales:

int SpanABShift() devuelve el despazamiento de las líneas SpanA y SpanB;

devuelve el despazamiento de las líneas SpanA y SpanB; int BarsRequiredTK() devuelve el número de barras necesario para los cálculos de las líneas Tenkan y Kijun;

devuelve el número de barras necesario para los cálculos de las líneas Tenkan y Kijun; int BarsRequiredAB() devuelve el número de barras necesario para los cálculos de las líneas SpanA y SpanB;

devuelve el número de barras necesario para los cálculos de las líneas SpanA y SpanB; string Name() devuelve una cadena con el nombre del indicador;

devuelve una cadena con el nombre del indicador; string NameT() devuelve una cadena con el nombre de la línea Tenkan;

devuelve una cadena con el nombre de la línea Tenkan; string NameK() devuelve una cadena con el nombre de la línea Kijun;

devuelve una cadena con el nombre de la línea Kijun; string NameSA() devuelve una cadena con el nombre de la líneaSpanA;

devuelve una cadena con el nombre de la líneaSpanA; string NameSB() devuelve una cadena con el nombre de la línea SpanB.

El archivo Test_IchimokuOnArray.mq5 es un indicador que muestra como usar la clase CIchimokuOnArray. El archivo IncIchimokuOnArray debe ser colocado en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray de la carpeta de datos del terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse de forma manual).

El Indicador Técnico Ichimoku Kinko Hyo está definido para caracterizar en el mercado: Tendencia, Niveles de Soporte y Resistencia, y generar señales de compra y de venta. Este indicador funciona mejor en gráficos semanales y diarios.