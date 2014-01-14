Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
IncIchimokuOnArray - librería para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1403
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
La clase CIchimokuOnArray está diseñada para calcular los valores de Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) a partir de los buffers del indicador.
Utilización:
El método Init() es llamado en la función OnInit() del indicador con los parámetros siguientes:
- int aPeriodTenkan periodo Tenkan;
- int aPeriodKijun periodo Kijun;
- int aPeriodSenkou periodo Senkou;
- bool aABShift determina si las líneas SpanA y SpanB se calculan con o sin desplazamiento. Si el valor es True, las líneas SpanA y SpanB se desplazan durante los cálculos; en dicho caso, no habrá valores futuros para dichas líneas. Si el valor es False, se deplazan las líneas SpanA y SpanB utilizando la función PlotIndexSetInteger() con el identificador PLOT_SHIFT.
El método Solve() es llamado en la función OnCalculate(), con los siguientes parámetros:
- const int aRatesTotal es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate();
- const int aPrevCalc variable prev_calculated definida en la función OnCalculate();
- double aDataHigh[] buffer con los precios High del indicador;
- double aDataLow[] buffer con los precios Low del indicador;
- double & aTenkan[] buffer con los valores calculados de la línea Tenkan;
- double & aKijun[] buffer con los valores calculados de la línea Kijun;
- double & aSpanA[] buffer con los valores calculados de la línea SpanA;
- double & aSpanB[] buffer con los valores calculados de la línea SpanB.
Métodos adicionales:
- int SpanABShift() devuelve el despazamiento de las líneas SpanA y SpanB;
- int BarsRequiredTK() devuelve el número de barras necesario para los cálculos de las líneas Tenkan y Kijun;
- int BarsRequiredAB() devuelve el número de barras necesario para los cálculos de las líneas SpanA y SpanB;
- string Name() devuelve una cadena con el nombre del indicador;
- string NameT() devuelve una cadena con el nombre de la línea Tenkan;
- string NameK() devuelve una cadena con el nombre de la línea Kijun;
- string NameSA() devuelve una cadena con el nombre de la líneaSpanA;
- string NameSB() devuelve una cadena con el nombre de la línea SpanB.
El archivo Test_IchimokuOnArray.mq5 es un indicador que muestra como usar la clase CIchimokuOnArray. El archivo IncIchimokuOnArray debe ser colocado en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray de la carpeta de datos del terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse de forma manual).
El Indicador Técnico Ichimoku Kinko Hyo está definido para caracterizar en el mercado: Tendencia, Niveles de Soporte y Resistencia, y generar señales de compra y de venta. Este indicador funciona mejor en gráficos semanales y diarios.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/673
La clase CBandsOnArray está diseñada para calcular las Bollinger Bands ® (BB) - Bandas de Bollinger en un búfer de indicador.SilverTrend_HTF_Signal
SilverTrend_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o una señal generada por el indicador SilverTrend_Signal para llevar a cabo una transacción, mediante un objeto gráfico coloreado que indica la tendencia o la dirección de la transacción.
La clase CStdDevOnArray está diseñada para calcular los valores del Standard Deviation (StdDev) - Desviación Estándar en búferes de indicador. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.LeMan Objective
El indicador muestra los posibles objetivos del movimiento del precio. Se calcula la distancia entre el precio de entrada en el mercado y el máximo y mínimo mostrando la desviación en cuartiles.