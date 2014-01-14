La clase CStdDevOnArray está diseñada para calcular los valores del Standard Deviation (StdDev) - Desviación Estándar en búferes de indicador.

Utilización:



El método Init() se llama en la función OnInit() con los siguientes parámetros:

int aPeriod - periodo del indicador;

ENUM_MA_METHOD aMethod - método MA.

El método Solve() se llama en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal - variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate();

- variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc - variable prev_calculated de la función OnCalculate();

- variable prev_calculated de la función OnCalculate(); double & aData[] - búfer de datos para el cálculo del indicador;

- búfer de datos para el cálculo del indicador; double & aMA[] - búfer intermedio para el cálculo del valor medio;

- búfer intermedio para el cálculo del valor medio; double & aStdDev[] - búfer con el valor calculado del indicador.

Test_StdDevOnArray.mq5 es un indicador de ejemplo que muestra el funcionamiento de la clase CStdDevOnArray. El archivo IncStdDevOnArray se tiene que poner en MQL5\Include\IncOnArray, dentro de la carpeta de datos del terminal (hay que crear la carpeta IncOnArray).



Se necesita la clase CMAOnArray del archivo IncMAOnArray para poder trabajar adecuadamente. El archivo está disponible aquí.

El Standard Deviation mide la volatilidad del mercado. Este indicador describe el rango de fluctuación del precio respecto a la Media Móvil.