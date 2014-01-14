Participe de nossa página de fãs
IncIchimokuOnArray - biblioteca para MetaTrader 5
A Classe CIchimokuOnArray é destinada ao cálculo dos valores dos buffers do indicador Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo).
Uso:
O Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit() do indicador:
- int aPeriodTenkan é o período Tenkan;
- int aPeriodKijun é o período Kijun;
- int aPeriodSenkou é o período Senkou;
- bool aABShift determina se deve calcular as linhas SpanA e SpanB com deslocamento ou não. Se o valor for True, as linhas de SpanA e SpanB são deslocados durante o cálculo, neste caso não haverá dados futuros para estas linhas. Se o valor for False, são deslocadas as linhas de Span e SpanB usando a função PlotIndexSetInteger() com o identificador PLOT_SHIFT.
O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():
- const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
- double aDataHigh[] é o buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;
- double aDataLow[] é o buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;
- double & aTenkan[] é o buffer com valores calculados da linha Tenkan;
- double & aKijun[] é o buffer com valores calculados da linha Kijun;
- double & aSpanA[] é o buffer com valores calculados da linha SpanA;
- double & aSpanB[] é o buffer com valores calculados da linha SpanB.
Métodos Adicionais:
- int SpanABShift() retorna o deslocamento das linhas SpanA e SpanB
- int BarsRequiredTK() retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo das linhas Tenkan e Kijun;
- int BarsRequiredAB() retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo das linhas SpanA e SpanB;
- string Name() retorna a string com o nome do indicador;
- string NameT() retorna a string com o nome da linha Tenkan;
- string NameK() retorna a string com o nome da linha Kijun;
- string NameSA() retorna a string com o nome da linha SpanA;
- string NameSB() retorna a string com o nome da linha SpanB.
O arquivo Test_IchimokuOnArray.mq5 é um indicador mostrando como usar a classe CIchimokuOnArray. O IncIchimokuOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).
O indicador técnicoIchimoku Kinko Hyo é pré-definido para caracterizar um mercado de Tendência, Níveis de Suporte e Resistência e gerar sinais de operações de compra e venda. Este indicador funciona melhor com gráficos diários e semanais.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/673
