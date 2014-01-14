CodeBaseSeções
IncIchimokuOnArray - biblioteca para MetaTrader 5

A Classe CIchimokuOnArray é destinada ao cálculo dos valores dos buffers do indicador Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo).

Uso:

O Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit() do indicador:

  • int aPeriodTenkan é o período Tenkan;
  • int aPeriodKijun é o período Kijun;
  • int aPeriodSenkou é o período Senkou;
  • bool aABShift determina se deve calcular as linhas SpanA e SpanB com deslocamento ou não. Se o valor for True, as linhas de SpanA e SpanB são deslocados durante o cálculo, neste caso não haverá dados futuros para estas linhas. Se o valor for False, são deslocadas as linhas de Span e SpanB usando a função PlotIndexSetInteger() com o identificador PLOT_SHIFT.

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

  • const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
  • const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
  • double aDataHigh[] é o buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;
  • double aDataLow[] é o buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;
  • double & aTenkan[] é o buffer com valores calculados da linha Tenkan;
  • double & aKijun[] é o buffer com valores calculados da linha Kijun;
  • double & aSpanA[] é o buffer com valores calculados da linha SpanA;
  • double & aSpanB[] é o buffer com valores calculados da linha SpanB.

Métodos Adicionais:

  • int SpanABShift() retorna o deslocamento das linhas SpanA e SpanB
  • int BarsRequiredTK() retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo das linhas Tenkan e Kijun;
  • int BarsRequiredAB() retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo das linhas SpanA e SpanB;
  • string Name() retorna a string com o nome do indicador;
  • string NameT() retorna a string com o nome da linha Tenkan;
  • string NameK() retorna a string com o nome da linha Kijun;
  • string NameSA() retorna a string com o nome da linha SpanA;
  • string NameSB() retorna a string com o nome da linha SpanB.

O arquivo Test_IchimokuOnArray.mq5 é um indicador mostrando como usar a classe CIchimokuOnArray. O IncIchimokuOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).

O indicador técnicoIchimoku Kinko Hyo é pré-definido para caracterizar um mercado de Tendência, Níveis de Suporte e Resistência e gerar sinais de operações de compra e venda. Este indicador funciona melhor com gráficos diários e semanais.

Um exemplo de uso da classeCIchimokuOnArray

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/673

IncBandsOnArray IncBandsOnArray

A classe CBandsOnArray foi projetada para calcular as Bandas de Bollinger ® (BB) em um buffer de indicador.

SilverTrend_HTF_Signal SilverTrend_HTF_Signal

SilverTrend_HTF_Signal mostra uma indicação do sentido da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador SilverTrend_Signal através de objeto gráfico colorido.

IncStdDevOnArray IncStdDevOnArray

A classe CStdDevOnArray foi projetada para calcular o Desvio Padrão (StdDev) em buffers de indicadores. Um exemplo de como utilizar esta classe é fornecida.

LeMan Objective LeMan Objective

O indicador mostra possíveis alvos do movimento dos preços. Ele calcula a distância das máximas e mínimas do preço de entrada no mercado indicando o desvio quartis.