Die CIchimokuOnArray Klasse berechnet die Werte des Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) im Indikator-Puffer.

Verwendung:

Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion des Indikators OnInit() aufgerufen:

  • int aPeriodTenkan Periodenlänge des Tenkan;
  • int aPeriodKijun Periodenlänge des Kijun;
  • int aPeriodSenkou Periodenlänge des Senkou;
  • bool aABShift Berechnung der SpanA- und SpanB-Linien mit oder ohne einem Bar-Versatz. Wenn der Wert True ist, werden die Linien SpanA und SpanB während der Berechnung versetzt; in diesem Fall werden Werte zukünftiger Bars gezeichnet. Ist der Wert False, werden die Linien von SpanA und SpanB mittels PlotIndexSetInteger() und PLOT_SHIFT - gezeichnet.

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:

  • const int aRatesTotal die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();
  • const int aPrevCalc die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();
  • double aDataHigh[] Puffer mit den Hochs für die Berechnung des Indikators;
  • double aDataLow[] Puffer mit den Tiefs für die Berechnung des Indikators;
  • double & aTenkan[] Puffer mit den Werten der Tenkan-Linie;
  • double & aKijun[] Puffer mit den Werten der Kijun-Linie;
  • double & aSpanA[] Puffer mit den Werten der SpanA-Linie;
  • double & aSpanB[] Puffer mit den Werten der SpanB-Linie.

Zusätzliche Methoden:

  • int SpanABShift() liefert die Länge der Verschiebung der SpanA und SpanB Linien;
  • int BarsRequiredTK() liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung der Tenkan und Kijun Linien;
  • int BarsRequiredAB() liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung der SpanA und SpanB Linien;
  • string Name() liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;
  • string NameT() liefert den Namen der Tenkan Linie;
  • string NameK() liefert den Namen der Kijun Linie;
  • string NameSA() liefert den Namen der SpanA Linie;
  • string NameSB() liefert den Namen der SpanB Linie.

Test_IchimokuOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CIchimokuOnArray anwendet. Die Datei IncIchimokuOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).

Ichimoku Kinko Hyo, ein technischer Indikator, der Markt-Trends, Unterstützung- und Widerstands-Linien anzeigt und der Signale für Kauf und Verkauf erzeugt. Dieser Indikator funktioniert am besten in wöchentlichen und täglichen Charts.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/673

