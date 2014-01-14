CodeBaseSecciones
LeMan Objective - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1296
(19)
objective.mq5 (8.84 KB) ver
LeMan

El indicador calcula la distancia entre el precio de entrada en el mercado y el máximo y mínimo mostrando la desviación en cuartiles.

  • La primera línea verde (contando de abajo hacia arriba) indica cuanto subió el precio en el 75% (Cuartil 3) de los casos de la muestra, la segunda línea verde indica lo mismo en el 50% (Cuartil 2) de los casos, la tercera en el 25% (Cuartil 1), la cuarta es la desviación máxima.
  • La primera línea roja (contando de arriba hacia abajo) indica cuanto descendió el precio en el 75% (Cuartil 3) de los casos de la muestra, la segunda línea roja indica lo mismo en el 50% (Cuartil 2) de los casos, la tercera en el 25% (Cuartil 1), la cuarta es la desviación máxima.

Estas líneas ayudan en la definición de objetivos de movimientos de precios a partir del precio de apertura de la barra. El autor sugiere utilizar el indicador con periodicidad (timeframe) no inferior a la diaria.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 13.01.2011.

Objective

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/695

