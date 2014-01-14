Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
LeMan Objective - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1296
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor original:
LeMan
El indicador calcula la distancia entre el precio de entrada en el mercado y el máximo y mínimo mostrando la desviación en cuartiles.
- La primera línea verde (contando de abajo hacia arriba) indica cuanto subió el precio en el 75% (Cuartil 3) de los casos de la muestra, la segunda línea verde indica lo mismo en el 50% (Cuartil 2) de los casos, la tercera en el 25% (Cuartil 1), la cuarta es la desviación máxima.
- La primera línea roja (contando de arriba hacia abajo) indica cuanto descendió el precio en el 75% (Cuartil 3) de los casos de la muestra, la segunda línea roja indica lo mismo en el 50% (Cuartil 2) de los casos, la tercera en el 25% (Cuartil 1), la cuarta es la desviación máxima.
Estas líneas ayudan en la definición de objetivos de movimientos de precios a partir del precio de apertura de la barra. El autor sugiere utilizar el indicador con periodicidad (timeframe) no inferior a la diaria.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 13.01.2011.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/695
La clase CStdDevOnArray está diseñada para calcular los valores del Standard Deviation (StdDev) - Desviación Estándar en búferes de indicador. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.IncIchimokuOnArray
La clase CIchimokuOnArray está diseñada para calcular los valores de Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) a partir de los buffers del indicador.
BykovTrend_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o una señal generada por el indicador BykovTrend para llevar a cabo una transacción, mediante un objeto gráfico coloreado que indica la tendencia o la dirección de la transacción.Mapeado de Ficheros sin la DLL
Clases (traducidas de C++ a MQL5) para trabajar con ficheros mapeados en memoria.