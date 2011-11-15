Класс CIchimokuOnArray предназначен для расчета значений индикатора Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) по индикаторным буферам.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

- период Senkou; bool aABShift - вычислять линии SpanA и SpanB со сдвигом. При значении true линии SpanA и SpanB сдвигаются при расчете, в этом случае, данные по этим линиям, располагающиеся в будущем, отсутствуют. При значении false необходимо выполнять сдвиг линий SpanA и SpanB функцией PlotIndexSetInteger() с идентификатором PLOT_SHIFT.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

Дополнительные методы:

Файл Test_IchimokuOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CIchimokuOnArray. Файл IncIchimokuOnArray должен располагаться в директории MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Технический Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления и для генерации сигналов покупки и продажи. Лучше всего индикатор работает на недельных и дневных графиках.