IncIchimokuOnArray - библиотека для MetaTrader 5
- 2126
Класс CIchimokuOnArray предназначен для расчета значений индикатора Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) по индикаторным буферам.
Применение:
В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:
- int aPeriodTenkan - период Tenkan;
- int aPeriodKijun - период Kijun;
- int aPeriodSenkou - период Senkou;
- bool aABShift - вычислять линии SpanA и SpanB со сдвигом. При значении true линии SpanA и SpanB сдвигаются при расчете, в этом случае, данные по этим линиям, располагающиеся в будущем, отсутствуют. При значении false необходимо выполнять сдвиг линий SpanA и SpanB функцией PlotIndexSetInteger() с идентификатором PLOT_SHIFT.
В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:
- const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
- const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
- double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;
- double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;
- double & aTenkan[] - буфер с рассчитанными значениями линии Tenkan;
- double & aKijun[] - буфер с рассчитанными значениями линии Kijun;
- double & aSpanA[] - буфер с рассчитанными значениями линии SpanA;
- double & aSpanB[] - буфер с рассчитанными значениями линии SpanB.
Дополнительные методы:
- int SpanABShift() - возвращает величину сдвига линий SpanA и SpanB;
- int BarsRequiredTK() - возвращает необходимое количество баров для расчета линий Tenkan и Kijun;
- int BarsRequiredAB() - возвращает необходимое количество баров для расчета линий SpanA и SpanB;
- string Name() - возвращает строку с именем индикатора;
- string NameT() - возвращает строку с именем линии Tenkan;
- string NameK() - возвращает строку с именем линии Kijun;
- string NameSA() - возвращает строку с именем линии SpanA;
- string NameSB() - возвращает строку с именем линии SpanB.
Файл Test_IchimokuOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CIchimokuOnArray. Файл IncIchimokuOnArray должен располагаться в директории MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).
Технический Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления и для генерации сигналов покупки и продажи. Лучше всего индикатор работает на недельных и дневных графиках.
