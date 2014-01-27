此 CIchimokuOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) 的值。

用法:

该 Init() 方法带有以下参数, 在指标 OnInit() 函数中调用:

int aPeriodTenkan 是 Tenkan 周期;

是 Tenkan 周期; int aPeriodKijun 是 Kijun 周期;

是 Kijun 周期; int aPeriodSenkou 是 Senkou 周期;

是 Senkou 周期; bool aABShift 判断是否计算位移的 SpanA 和 SpanB 线。如果值为 True, 则 SpanA 和 SpanB 线在计算时位移; 在此情况下, 这将没有这些线的未来数据。如果值为 False, 则 SpanA 和 SpanB 线的位移使用 PlotIndexSetInteger() 函数及 PLOT_SHIFT 修识符。

Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:

const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;

是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数; const int aPrevCalc 是一个 prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;

是一个 prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数; double aDataHigh[] 指标计算的最高价数据缓存区;

指标计算的最高价数据缓存区; double aDataLow[] 指标计算的最低价数据缓存区;

指标计算的最低价数据缓存区; double & aTenkan[] Tenkan 线计算值的缓存区;

Tenkan 线计算值的缓存区; double & aKijun[] Kijun 线计算值的缓存区;

Kijun 线计算值的缓存区; double & aSpanA[] SpanA 线计算值的缓存区;

SpanA 线计算值的缓存区; double & aSpanB[] SpanB 线计算值的缓存区.

附加方法:

int SpanABShift() 返回 SpanA 和 SpanB 线的位移;

返回 SpanA 和 SpanB 线的位移; int BarsRequiredTK() 返回计算 Tenkan 和 Kijun 线的最小柱线需求数量;

返回计算 Tenkan 和 Kijun 线的最小柱线需求数量; int BarsRequiredAB() 返回计算 SpanA 和 SpanB 线的最小柱线需求数量;

返回计算 SpanA 和 SpanB 线的最小柱线需求数量; string Name() 返回指标名称字符串;

返回指标名称字符串; string NameT() 返回 Tenkan 线的名称字符串;

返回 Tenkan 线的名称字符串; string NameK() 返回 Kijun 线的名称字符串;

返回 Kijun 线的名称字符串; string NameSA() 返回 SpanA 线的名称字符串;

返回 SpanA 线的名称字符串; string NameSB() 返回 SpanB 线的名称字符串.

此 Test_IchimokuOnArray.mq5 文件是一个如何使用 CIchimokuOnArray 类的演示。该 IncIchimokuOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹的 MQL5\Include\IncOnArray 目录中 (该 IncOnArray 文件夹必须创建)。

Ichimoku Kinko Hyo 技术指标预定义了市场趋势特征, 支撑和阻力位, 并且生成买卖信号。该指标在周线级和日线级图表中工作极佳。