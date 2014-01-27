请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
IncIchimokuOnArray - MetaTrader 5程序库
- 显示:
- 1461
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 CIchimokuOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) 的值。
用法:
该 Init() 方法带有以下参数, 在指标 OnInit() 函数中调用:
- int aPeriodTenkan 是 Tenkan 周期;
- int aPeriodKijun 是 Kijun 周期;
- int aPeriodSenkou 是 Senkou 周期;
- bool aABShift 判断是否计算位移的 SpanA 和 SpanB 线。如果值为 True, 则 SpanA 和 SpanB 线在计算时位移; 在此情况下, 这将没有这些线的未来数据。如果值为 False, 则 SpanA 和 SpanB 线的位移使用 PlotIndexSetInteger() 函数及 PLOT_SHIFT 修识符。
Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:
- const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
- const int aPrevCalc 是一个 prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
- double aDataHigh[] 指标计算的最高价数据缓存区;
- double aDataLow[] 指标计算的最低价数据缓存区;
- double & aTenkan[] Tenkan 线计算值的缓存区;
- double & aKijun[] Kijun 线计算值的缓存区;
- double & aSpanA[] SpanA 线计算值的缓存区;
- double & aSpanB[] SpanB 线计算值的缓存区.
附加方法:
- int SpanABShift() 返回 SpanA 和 SpanB 线的位移;
- int BarsRequiredTK() 返回计算 Tenkan 和 Kijun 线的最小柱线需求数量;
- int BarsRequiredAB() 返回计算 SpanA 和 SpanB 线的最小柱线需求数量;
- string Name() 返回指标名称字符串;
- string NameT() 返回 Tenkan 线的名称字符串;
- string NameK() 返回 Kijun 线的名称字符串;
- string NameSA() 返回 SpanA 线的名称字符串;
- string NameSB() 返回 SpanB 线的名称字符串.
此 Test_IchimokuOnArray.mq5 文件是一个如何使用 CIchimokuOnArray 类的演示。该 IncIchimokuOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹的 MQL5\Include\IncOnArray 目录中 (该 IncOnArray 文件夹必须创建)。
Ichimoku Kinko Hyo 技术指标预定义了市场趋势特征, 支撑和阻力位, 并且生成买卖信号。该指标在周线级和日线级图表中工作极佳。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/673
IncOBVOnArray
此 COBVOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 OBV (平衡交易量)。IncCHVOnArray
此 CCHOOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 Chaikin 波动指标 (CHV)。
sSyncScroll
图表并发卷动的脚本。Break_Lag_ATR
该指标以直方图形式显示波动突破, 并作为市场进/出/仓位反转或加仓的信号。