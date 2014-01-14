La clase CBandsOnArray está diseñada para calcular las Bollinger Bands ® (BB) - Bandas de Bollinger en un búfer de indicador.

Utilización:



El método Init() se llama en la función OnInit() con los siguientes parámetros:

int aPeriod periodo del indicador;

periodo del indicador; ENUM_MA_METHOD aMethod método de promediado para el cálculo de la desviación estándar;

método de promediado para el cálculo de la desviación estándar; double aDeviation anchura de las bandas (número de desviaciones estándar).

El método Solve() se llama en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal - variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate();

- variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc - variable prev_calculated de los parámetros de la función OnCalculate();

- variable prev_calculated de los parámetros de la función OnCalculate(); double aData[] búfer con datos para el cálculo del indicador;

búfer con datos para el cálculo del indicador; double & aMA[] búfer con los valores calculados de la línea central;

búfer con los valores calculados de la línea central; double & aUpper[] búfer con los valores calculados de la línea superior;

búfer con los valores calculados de la línea superior; double & aLower[] búfer con los valores calculados de la línea inferior.

Métodos adicionales:

int BarsRequired devuelve el número mínimo de barras necesarias para el cálculo del indicador;

devuelve el número mínimo de barras necesarias para el cálculo del indicador; string Name() - devuelve una cadena con el nombre del indicador.

Test_BandsOnArrayArray.mq5 es un indicador de ejemplo que muestra el funcionamiento de la clase CBandsOnArray. El archivo IncBandsOnArray se tiene que poner en MQL5\Include\IncOnArray, dentro de la carpeta de datos del terminal (hay que crear la carpeta IncOnArray). Se necesita la clase CMAOnArray del archivo IncMAOnArray para poder trabajar adecuadamente.

El indicador técnico Bollinger Bands ® (BB) se parece a Envelopes (canal de medias móviles). La única diferencia es que los Envelopes se trazan a una distancia fija (%) de la media móvil, mientras que las bandas de Bollinger se trazan a una cierta distancia, medida en desviaciones estándar, de la media. La desviación estándar es una medida de volatilidad, por lo tanto, las Bandas de Bollinger se ajustan a las condiciones del mercado. A medida que el mercado se vuelve más volátil, las bandas se ensanchan y se contraen en los períodos menos volátiles.