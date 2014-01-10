El Asistente MQL5 permite crear EAs listos para usar basados en clases de la Librería Estándar entregadas junto con el terminal de cliente (para los detalles véase Creación de EAS listos para usar del asistente MQL5). Permite comprobar rápidamente tus ideas de trade, y todo lo que necesitas es crear tu propia clase de señales de trading. La estructura de esta clase y ejemplos pueden encontrarse en el artículo Asistente MQL5: Cómo Crear un Módulo de Trading.

La idea genérica es la siguiente: la clase de señales de trading se deriva de CExpertSignal, seguidamente, es necesario reemplazar los métodos virtuales LongCondition() y ShortCondition() por sus propios métodos.

Hay un libro "Estrategias de los mejores traders" (en ruso), donde se consideran muchas estrategias de trading, y nos centraremos en los patrones de velas de reversión, confirmados por los osciladores estocástico, RSI , CCIy MFI.



La mejor manera es crear la clase separada, derivada de CExpertSignal para el control de la formación de patrones de vela. Para la confirmación de las señales de trade, generados por los patrones de vela, es suficiente escribir la clase, derivada del CCandlePattern y añadir las características necesarias (por ejemplo, confirmación de osciladores).

Aquí vamos a considerar las señales, basadas en patrones de velas de reversión "Morning Star/Evening Star" (Morning Doji Star/Evening Doji Star), confirmados por el indicador CCI . El módulo de señales de trade se basa en la clase CCandlePattern , es un simple ejemplo de su uso para creación de señales de trade con los patrones de velas.

1.Patrones de velas de reversión "Morning Star" and "Evening Star"



1.1. Morning Star

Este patrón indica la reversión de la tendencia bajista, consta de tres velas (Fig. 1). Después de una larga y negra vela hay una vela (el color no es importante) con un cuerpo pequeño, que se encuentra fuera del cuerpo de la vela negra. El cuerpo pequeño de la vela significa que las fortalezas de los toros y los osos son iguales y el mercado está listo para cambiar la tendencia.

La tercera vela del patrón es la vela alcista, su cuerpo no coincidía con el cuerpo de la segunda vela y el precio de cierre se encuentra dentro del cuerpo de la primera vela (bajista). La vela resultante del modelo también se traza en la figura 1.



En el caso de que la segunda vela fuera doji-como-vela, el modelo es denominado "Morning Doji Star".





Fig. 1. Patrones de velas "Morning Star" y "Morning Doji Star"



La identificación del patrón "Morning Star" se implementa en los métodos CheckPatternMorningStar() y CheckPatternMorningDoji() de la clase CCandlePattern:

bool CCandlePattern::CheckPatternMorningStar() { if ((Open( 3 )-Close( 3 )>AvgBody( 1 )) && ( MathAbs (Close( 2 )-Open( 2 ))<AvgBody( 1 )* 0.5 ) && (Close( 2 )<Close( 3 )) && (Open( 2 )<Open( 3 )) && (Close( 1 )>MidOpenClose( 3 ))) return ( true ); return ( false ); } bool CCandlePattern::CheckPatternMorningDoji() { if ((Open( 3 )-Close( 3 )>AvgBody( 1 )) && (AvgBody( 2 )<AvgBody( 1 )* 0.1 ) && (Close( 2 )<Close( 3 )) && (Open( 2 )<Open( 3 )) && (Open( 1 )>Close( 2 )) && (Close( 1 )>Close( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

Los métodos CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_MORNING_STAR) y CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_MORNING_DOJI) de la clase CCandlePattern se utilizan para controlar la formación de patrones de vela Morning Star" y "Morning Doji Star".

1.2. Evening Star

Este patrón indica la reversión de la tendencia alcista, consta de tres velas (Fig. 2). Después de un larga y blanca vela hay una vela (el color no es importante) con un cuerpo pequeño, que se encuentra fuera del cuerpo de la vela blanca. El cuerpo pequeño de la vela significa que las fortalezas de los toros y los osos son iguales y el mercado está listo para cambiar la tendencia.

La tercera vela del patrón es la vela bajista, su cuerpo no coincide con el cuerpo de la segunda vela y el precio de cierre se encuentra dentro del cuerpo de la primera vela (alcista). La vela resultante del modelo también se traza en la figura 2.



Si la segunda vela es doji-como-vela, el modelo es denominado "Evening Doji Star".





Fig. 2. Patrones de velas "Evening Star" y "Evening Doji Star"



Aquí están los métodos para la identificación de patrones "Evening Star" y "Evening Doji Star":

bool CCandlePattern::CheckPatternEveningStar() { if ((Close( 3 )-Open( 3 )>AvgBody( 1 )) && ( MathAbs (Close( 2 )-Open( 2 ))<AvgBody( 1 )* 0.5 ) && (Close( 2 )>Close( 3 )) && (Open( 2 )>Open( 3 )) && (Close( 1 )<MidOpenClose( 3 ))) return ( true ); return ( false ); } bool CCandlePattern::CheckPatternEveningDoji() { if ((Close( 3 )-Open( 3 )>AvgBody( 1 )) && (AvgBody( 2 )<AvgBody( 1 )* 0.1 ) && (Close( 2 )>Close( 3 )) && (Open( 2 )>Open( 3 )) && (Open( 1 )<Close( 2 )) && (Close( 1 )<Close( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

Los métodos CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_EVENING_STAR) y CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_EVENING_DOJI) de la clase CCandlePattern se utilizan para controlar la formación de patrones de vela "Evening Star" y "Evening Doji Star".

2. Señales de trade, confirmadas por el indicador CCI

Las señales de trading para abrir posiciones largas o cortas debe ser confirmadas por el indicador CCI . El valor del CCI debe ser mayor/menor que los niveles críticos (-50 para la posición larga y 50 para posición corta).



El cierre de posiciones abiertas depende de los valores del CCI. Se puede hacer en 2 casos:



Si la línea CCI ha alcanzado el nivel crítico opuesto (80 para la posición larga y -80 para posición corta Si no está confirmada la señal de reversión (cuando el CCI alcanza los siguientes niveles: -80 para la posición larga y 80 para la posición corta)





Fig. 3. Patrón de "Evening Star", confirmado por indicador CCI

int CMS_ES_CCI::LongCondition() - comprueba las condiciones para abrir posición larga (regresa de 80) y el cierre de la posición corta (regresa de 40);



int CMS_ES_CCI::ShortCondition() - comprueba las condiciones para abrir posición corta (regresa de 80) y el cierre de la posición larga (regresa de 40).

2.1. Apertura de posición larga/cierre de posición corta

La formación del patron "Morning Star" debe ser confirmada por indicador CCI : CCI(1) < -50 (el valor de la CCI de la última barra completa debe ser inferior a -50). La posición corta debe estar cerrada si el indicador CCI ha cruzado hacia arriba del nivel crítico -80 o cruzado hacia abajo al nivel 80.

int CMS_ES_CCI::LongCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_MORNING_STAR) && (CCI( 1 )<- 50 )) result= 80 ; if (((CCI( 1 )>- 80 ) && (CCI( 2 )<- 80 )) || ((CCI( 1 )< 80 ) && (CCI( 2 )> 80 ))) result= 40 ; return (result); }

2.2. Apertura de corta/cierre de posición larga

La formación del patron "Evening Star" debe ser confirmado por indicador CCI : CCI(1) > 50 (el valor del indicador CCI de la última barra completa debe ser mayor que 50). La posición larga debe estar cerrada si el indicador CCI ha cruzado hacia abajo el -80 u 80 niveles.

int CMS_ES_CCI::ShortCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_EVENING_STAR) && (CCI( 1 )> 50 )) result= 80 ; if (((CCI( 1 )< 80 ) && (CCI( 2 )> 80 )) || ((CCI( 1 )<- 80 ) && (CCI( 2 )>- 80 ))) result= 40 ; return (result); }

2.3. Creación del EA utilizando el Asistente MQL5

Para usar la clase CMS_ES_CCI no incluida en las clases de la Librería Estándar, es necesario descargar el archivo acms_es_cci.mqh (ver anexos) y guardarlo en client_terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals. Lo mismo debe hacerse con el archivo candlepatterns.mqh. Usarlo en el asistente MQL5 después de reiniciar el MetaEditor.



Para crear un EA lanzar el Asistente MQL5:







Fig. 4. Creación del EA utilizando el Asistente MQL5

Vamos a especificar el nombre del EA:







Fig. 5. Propiedades generales del EA

Después de esto tenemos que seleccionar los módulos de señales de trade utilizadas.





Fig. 6. Propiedades de la señal del EA

En nuestro caso utilizamos sólo un módulo de señales de trade.



Añadiendo el módulo "Señales basadas en Morning/Evening Stars confirmadas por el CCI" de las señales de trading:







Fig. 7. Propiedades de la señal del EA

Módulo de señales de trade añadido:







Fig. 8. Propiedades de la señal del EA

Puedes seleccionar cualquiera de las propiedades de trailing, pero usaremos "Trailing Stop no utilizado":







Fig. 9. Propiedades de trailing del EA



En cuanto a las propiedades del money management, vamos a usar "Trading con volumen de trade fijo":







Fig. 10. Propiedades de money management del EA



Pulsando el botón "Finish", obtendremos el código del EA generado, situado en Expert_AMS_ES_CCI.mq5, se guardará en terminal_data_folder\MQL5\Experts\.

Los parámetros de entrada por defecto del EA generado:

input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ;

debe ser reemplazado por:



input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose = 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ;

Los parámetros de entrada Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose permiten especificar los niveles de umbral para abrir y cerrar posiciones.

En el código de los métodos LongCondition() y ShortCondition() de las clases de señales de trade hemos especificado los valores fijos del umbral:

Abrir posición: 80;

Cerrar posición: 40.



El EA, generado por el Asistente MQL5 abre y cierra posiciones utilizando los "votos" de los módulos de señales de trade. También se utiliza el voto del módulo principal (como el envase, consta de todos los módulos añadidos), pero sus métodos LongCondition() y ShortCondition() siempre devuelven 0.

Los votos resultados del módulo principal también se utilizan en el promedio de "votos". En nuestro caso tenemos: módulo principal + 1 módulo de señales de trade, así que tenemos que tener en cuenta este hecho cuando ajustemos los valores de umbral. Debido a este hecho se deben establecer el ThresholdOpen y ThresholdClose como 40 =(0+80)/2 y 20 =(0+40)/2.

Los valores de los parámetros de entrada Signal_StopLevel y Signal_TakeLevel se establece en 0, significa que el cierre de las posiciones se hará sólo cuando las condiciones de cierre sean ciertas.

2.4. Resultados de backtesting del histórico



Consideramos backtesting del EA con los datos históricos (EURUSD H1, periodo de pruebas: 2009.01.01-2011.03.16, PeriodCCI = 25, MA_period = 5).

En la creación de EA utilizamos el volumen fijo (Trading fija muchos, 0.1), el algoritmo Trailing Stop no se utiliza (Trailing no utilizado).





Fig. 11. Probando los resultados del EA, basado en Morning/Evening Stars + CCI

Puede encontrar el mejor conjunto de parámetros de entrada utilizando el Probador de estrategias del terminal de cliente MetaTrader 5.

El código del EA, creado por el Asistente MQL5 se une expert_ams_es_cci.mq5.