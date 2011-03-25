С появлением Мастера MQL5 появилась возможность автоматической генерации кода советника на базе классов торговых сигналов, сопровождения позиций и управления капиталом. Помимо классов торговых сигналов из Стандартной библиотеки, вы можете создавать и тестировать свои собственные торговые системы, для этого достаточно написать модуль торговых сигналов.

В книге "Стратегии лучших трейдеров мира" описаны индикаторы и торговые стратегии для технического анализа с использованием программного пакета MetaStock. Наряду с традиционными, в ней рассмотрены торговые сигналы, основанные на совместном использовании разворотных свечных моделей с подтверждением от осцилляторов Stochastic, CCI, MFI и RSI.



Использование "разворотных" свечных моделей совместно с сигналами осцилляторов позволяет сократить количество ложных сигналов и повысить эффективность торговой системы.

В данной работе мы рассмотрим результаты использования моделей Morning Star (утренняя звезда) и Evening Star (вечерняя звезда) в комбинации с сигналами индикатора CCI (работа со свечными паттернами Morning Doji Star и Evening Doji Star производится по аналогии).



1. Паттерны "Morning Star" и "Evening Star" и их распознавание



1.1. Паттерн "Утренняя звезда" (Morning Star)

Паттерн "Утреняя звезда" состоит из трех свечей, возникает при нисходящем тренде (рис. 1). За длинной черной свечей идет свеча с маленьким телом (цвет не имеет значения), которое не пересекается с телом черной свечи. Маленькое тело второй свечи означает, что рынок перешел от нисходящей тенденции к равновесию сил быков и медведей.



Третьей свечей этой модели является бычья свеча, тело которой обычно не пересекается с телом второй свечи, а уровень закрытия располагается внутри тела первой (медвежьей) свечи. Для удобства на рис. 1 также приведена результирующая свеча данной модели.



В случае, если второй свечой утренней звезды является доджи, то такая модель называется "Morning Doji Star" (Утреняя звезда доджи).







Рисунок 1. Свечные паттерны "Morning Star" и "Morning Doji Star"



Распознавание данных паттернов реализовано в методах CheckPatternMorningStar() и CheckPatternMorningDoji класса CCandlePattern:

bool CCandlePattern::CheckPatternMorningStar() { if ((Open( 3 )-Close( 3 )>AvgBody( 1 )) && ( MathAbs (Close( 2 )-Open( 2 ))<AvgBody( 1 )* 0.5 ) && (Close( 2 )<Close( 3 )) && (Open( 2 )<Open( 3 )) && (Close( 1 )>MidOpenClose( 3 ))) return ( true ); return ( false ); } bool CCandlePattern::CheckPatternMorningDoji() { if ((Open( 3 )-Close( 3 )>AvgBody( 1 )) && (AvgBody( 2 )<AvgBody( 1 )* 0.1 ) && (Close( 2 )<Close( 3 )) && (Open( 2 )<Open( 3 )) && (Open( 1 )>Close( 2 )) && (Close( 1 )>Close( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

Для проверки факта формирования моделей "Morning Star" и "Morning Doji Star" используются методы CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_MORNING_STAR) и CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_MORNING_DOJI) класса CCandlePattern.

1.2. Паттерн "Вечерняя звезда" (Evening Star)

Паттерн "Вечерняя звезда" также состоит из трех свечей, возникает при восходящем тренде (рис. 2). За длинной белой свечей идет свеча с маленьким телом (цвет не имеет значения), которое не пересекается с телом белой свечи. Маленькое тело второй свечи означает, что рынок перешел от восходящей тенденции к равновесию сил быков и медведей.

Третьей свечей этой модели является черная свеча, тело которой обычно не пересекается с телом второй свечи, а уровень закрытия располагается внутри тела первой (бычьей) свечи. Для удобства на рис. 2 также приведена результирующая свеча данной модели.



В случае, если второй свечой вечерней звезды является доджи, то такая модель называется "Evening Doji Star" (Вечерняя звезда доджи).





Рисунок 2. Свечные паттерны "Evening Star" и "Evening Doji Star"



Методы распознавания моделей "Evening Star" и "Evening Doji Star":

bool CCandlePattern::CheckPatternEveningStar() { if ((Close( 3 )-Open( 3 )>AvgBody( 1 )) && ( MathAbs (Close( 2 )-Open( 2 ))<AvgBody( 1 )* 0.5 ) && (Close( 2 )>Close( 3 )) && (Open( 2 )>Open( 3 )) && (Close( 1 )<MidOpenClose( 3 ))) return ( true ); return ( false ); } bool CCandlePattern::CheckPatternEveningDoji() { if ((Close( 3 )-Open( 3 )>AvgBody( 1 )) && (AvgBody( 2 )<AvgBody( 1 )* 0.1 ) && (Close( 2 )>Close( 3 )) && (Open( 2 )>Open( 3 )) && (Open( 1 )<Close( 2 )) && (Close( 1 )<Close( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

Для проверки факта формирования моделей "Evening Star" и "Evening Doji Star" используются методы CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_EVENING_STAR) и CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_EVENING_DOJI) класса CCandlePattern.

2. Торговые сигналы в комбинации с индикатором CCI

Сигналы для входа в рынок подаются при появлении соответствующей разворотной фигуры и достижением CCI уровня -50 для длинной и выше 50 для короткой позиции.

Сигналы выхода из позиций подаются только индикатором CCI. Это происходит в случае достижения им противоположного уровня (80 для длинной и -80 для короткой позиций) или же не подтверждает разворота и достигает нового минимума.





Рисунок 3. Торговые сигналы паттерна "Evening Star" с подтверждением от индикатора CCI





Реализация проверки условий входа и выхода в рынок осуществляется в методах:

int CMS_ES_CCI::LongCondition() - проверка условий для открытия длинной позиции (ф-я возвращает 80) и закрытия короткой позиции (ф-я возвращает 40);



int CMS_ES_CCI::ShortCondition() - проверка условий для открытия короткой позиции (ф-я возвращает 80) и закрытия длинной позиции (ф-я возвращает 40).

2.1. Открытие длинной позиции и закрытие короткой позиции

Сигналом к открытию длинной позиции является формирование свечной комбинации "Morning Star" ("Утренняя звезда") и выполнение условия CCI (1)<-50 (значение индикатора CCI на последнем завершенном баре меньше -50). Сигналом к закрытию короткой позиции является пересечение индикатора CCI уровня -80 (сверху вниз) или уровня 80 (сверху вниз).

int CMS_ES_CCI::LongCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_MORNING_STAR) && (CCI( 1 )<- 50 )) result= 80 ; if (((CCI( 1 )>- 80 ) && (CCI( 2 )<- 80 )) || ((CCI( 1 )< 80 ) && (CCI( 2 )> 80 ))) result= 40 ; return (result); }

2.2. Открытие короткой позиции и закрытие длинной позиции



Сигналом к открытию короткой позиции является формирование паттерна "Evening Star" ("Вечерняя звезда") и выполнение условия CCI(1)>50 (значение индикатора CCI на последнем завершенном баре больше 50). Сигналом к закрытию длинной позиции является пересечение индикатором CCI уровня 80 (сверху вниз) или уровня -80 (сверху вниз). int CMS_ES_CCI::ShortCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_EVENING_STAR) && (CCI( 1 )> 50 )) result= 80 ; if (((CCI( 1 )< 80 ) && (CCI( 2 )> 80 )) || ((CCI( 1 )<- 80 ) && (CCI( 2 )>- 80 ))) result= 40 ; return (result); }

Класс CMS_ES_CCI не входит в Стандартную библиотеку классов торговых сигналов, поэтому для его использования нужно скачать файл acms_es_cci.mqh (прилагается) и сохранить его в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals. Файл acandlepatterns.mqh следует скопировать в тот же каталог, что и файл acms_es_cci.mqh. После этого, перезапустив MetaEditor, вы получите возможность его использования в Мастере MQL5.



Чтобы создать торгового робота по данной стратегии запустите Мастер MQL5:





Рис. 4. Создание советника в Мастере MQL5

Нажав на кнопку "Далее", укажем имя советника:





Рис. 5. Общие параметры советника

После этого нужно указать параметры сигналов.





Рис. 6. Параметры сигналов советника

В нашем случае мы будем использовать лишь один модуль торговых сигналов.



Добавляем модуль "Signals based on Morning/Evening Stars confirmed by CCI":





Рис. 7. Параметры сигналов советника

Модуль сигналов добавлен:





Рис. 8. Параметры сигналов советника

После этого можно выбрать модуль трейлинга, мы его использовать не будем. Выбираем "Trailing Stop not used":





Рис. 9. Выбор модуля трейлинга

Затем нужно выбрать модуль управления капиталом, мы будем использовать торговлю с фиксированным объемом (Trading with fixed trade volume):





Рис. 10. Выбор модуля управления капиталом

Нажав на кнопку "Готово", мы получим код сгенерированного советника - файл Expert_AMS_ES_CCI.mq5, который будет сохранен в папке: каталог_данных_терминала\MQL5\Experts\.

Входные параметры (по умолчанию) советника:

input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ;

заменяем на:



input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose = 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ;

Параметры Signal_ThresholdOpen и Signal_ThresholdClose позволяют задать пороги для открытия и закрытия позиций.

В коде функций LongCondition() и ShortCondition() модуля торговых сигналов мы указали фиксированные значения порогов:

Для открытия позиций: 80;

Для закрытия позиций: 40.



Советник, сгенерированный при помощи Мастера MQL5, принимает решение об открытии или закрытии позиции на основании результатов "голосования" модулей торговых сигналов, добавленных в процессе создания советника. При этом основной модуль (содержащий все добавленные модули) торговых сигналов также принимает участие в "голосовании", однако его методы LongCondition() и ShortCondition() всегда возвращают 0.

Поскольку при расчете "голосов" производится усреднение по количеству присутствующих модулей (основной + один добавленный модуль), то значения порогов следует указывать с учетом данного обстоятельства. По этой причине значения величин Signal_ThresholdOpen и Signal_ThresholdClose должны быть установлены в 40=(0+80)/2 и 20=(0+40)/2 соответственно.



Значения входных параметров Signal_StopLevel и Signal_TakeLevel устанавливаем в 0, это означает, что закрытие позиций будет осуществляться только при поступлении торговых сигналов на закрытие позиций.

2.4 Результаты тестирования на истории



Результаты тестирования советника на исторических данных (EURUSD H1, период тестирования: 2009.01.01-2011.03.16, PeriodCCI=25, MA_period=5).

В данном советнике использовался модуль торговли фиксированным объемом 0.1 лота (Trading Fixed Lot), трейлинг не использовался (Trailing not used).





Рис. 11. Результаты тестирования советника, построенного на базе генератора торговых сигналов "Morning/Evening Stars + CCI"

Наилучший набор параметров торговой системы можно найти при помощи Тестера Стратегий терминала MetaTrader 5.



Код советника, созданного Мастером MQL5, прилагается в файле expert_aes_ms_cci.mq5.