Este indicador es una demostración del estilo de dibujo DRAW_COLOR_ARROW.



Traza flechas en el gráfico, utilizando los símbolos de la fuente Windings. Se utilizan dos buffers del indicador: uno para los valores de los precios, la otra memoria intermedia contiene los índices de los colores. El parámetro de código se utiliza para especificar el código base: code=159 (circulo).



El color, el tamaño y el desplazamiento de caracteres se cambian aleatoriamente después de N=5 ticks. Las propiedades iniciales de la representación gráfica Plot1 se definen mediante la directiva del preprocesador #property, además estas propiedades cambian aleatoriamente (ver la función OnCalculate()).

Ver también Los Estilos de Dibujo en MQL5