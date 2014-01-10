CodeBaseSecciones
Indicadores

DRAW_COLOR_ZIGZAG - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Actualizado:
Un ejemplo de indicador, que señala con la sierra los precios altos y bajos, se utiliza el estilo de dibujo DRAW_COLOR_ZIGZAG .

El color, el grosor y el estilo de líneas en zigzag se cambian aleatoriamente cada N ticks. Tenga en cuenta, que en un principio hay 8 colores establecidos para el trazado gráfico Plot1 (con el estilo DRAW_COLOR_ZIGZAG) utilizando la directiva del compilador #property. Entonces, en la función OnCalculate() el color se elige al azar entre 14 colores almacenados en el array de colores [].

El parámetro N del indicador es colocado como externo, de modo que se puede ajustar de forma manual (en la ficha Entradas del cuadro de diálogo de propiedades del indicador).

Ver también el articulo Los estilos de dibujo en MQL5.

DRAW_COLOR_ZIGZAG


Asistente MQL5 - Señales de Trade basadas en Morning/Evening Stars + CCI Asistente MQL5 - Señales de Trade basadas en Morning/Evening Stars + CCI

Las señales de trade basadas en patrones de velas "Morning Star/Evening Star", consideramos confirmación por el indicador Commodity Channel Index (CCI). El código del EA basado en esta estrategia se puede generar automáticamente usando el asistente MQL5.

Asistente MQL5 - Señales de Trade basadas en Bullish/Bearish Meeting Lines + RSI Asistente MQL5 - Señales de Trade basadas en Bullish/Bearish Meeting Lines + RSI

Las señales de trade basadas enpatrones de velas "Bullish/Bearish Meeting Lines", consideamos confirmación por el indicador RSI (Relative Strength Index). El código del EA basado en esta estrategia se puede generar automáticamente usando el asistente MQL5.

DRAW_COLOR_BARS DRAW_COLOR_BARS

El estilo DRAW_COLOR_BARS dibuja barras basadas ​​en los valores de cuatro bufferes del indicador, que contienen Apertura, Alto, Bajo y los precios de Cierre. Esta es la versión avanzada del estilo DRAW_BARS, que le permite especificar el color individual para cada barra del conjunto de colores predefinidos.

DRAW_COLOR_CANDLES DRAW_COLOR_CANDLES

El estilo DRAW_COLOR_CANDLES (al igual que DRAW_CANDLES) dibuja velas sobre la base de valores de cuatro buffers del indicador, que contienen Apertura, Alto, Bajo y los precios de Cierre. En las adiciones puede especificar el color para cada vela de un conjunto dado.