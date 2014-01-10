Pon "Me gusta" y sigue las noticias
DRAW_COLOR_ZIGZAG - indicador para MetaTrader 5
Un ejemplo de indicador, que señala con la sierra los precios altos y bajos, se utiliza el estilo de dibujo DRAW_COLOR_ZIGZAG .
El color, el grosor y el estilo de líneas en zigzag se cambian aleatoriamente cada N ticks. Tenga en cuenta, que en un principio hay 8 colores establecidos para el trazado gráfico Plot1 (con el estilo DRAW_COLOR_ZIGZAG) utilizando la directiva del compilador #property. Entonces, en la función OnCalculate() el color se elige al azar entre 14 colores almacenados en el array de colores [].
El parámetro N del indicador es colocado como externo, de modo que se puede ajustar de forma manual (en la ficha Entradas del cuadro de diálogo de propiedades del indicador).
Ver también el articulo Los estilos de dibujo en MQL5.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/347
