DRAW_COLOR_BARS - indicador para MetaTrader 5
Un ejemplo de indicador, que dibuja barras para el instrumento especificado en una ventana separada.
El color de las barras cambia aleatoriamente cada N ticks. El parámetro N del indicador es colocado como externo, de modo que se puede ajustar de forma manual (en la ficha Entradas del cuadro de diálogo de propiedades del indicador). Tenga en cuenta, que en un principio hay 8 colores establecidos para el trazado gráfico Plot1 (con el estilo DRAW_COLOR_BARS) utilizando la directiva del compilador #property. Entonces, en la función OnCalculate() el color se elige al azar entre 14 colores almacenados en el array de colores [].
Ver también el articulo Los estilos de dibujo en MQL5.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/348
