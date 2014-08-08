Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Oscilador Chaikin (Chaikin Oscillator) - indicador para MetaTrader 5
Oscilador Chaikin (Chaikin Oscillator) con posibilidad de cambiar el tipo de promediación.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase el 08.02.2007.
Figura 1. Indicador Oscilador Chaikin
