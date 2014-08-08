Pon "Me gusta" y sigue las noticias
VROC - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
MetaQuotes
Prácticamente todas las formaciones gráficas importantes (picos, bases, rupturas, etc) se ven acompañadas por un aumento brusco en el volumen de operaciones. El indicador de velocidad del cambio del volumen muestra cómo de rápido cambia el volumen.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 08.02.2007.
Figura 1. Indicador VROC
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2427
Indicador MACD, en el cual la serie de precios es sustituida por una serie de valores del indicador técnico Chaikin Oscillator, implementado en forma de nube de color.BlauTVI
Tick Volume Indicator del libro de William Blau: "Momento, Dirección, y Divergencia", realizado en forma de histograma de color.
Oscilador Chaikin (Chaikin Oscillator) con posibilidad de cambiar el tipo de promediación.FineClock
Este bonito reloj se muestra en todos los gráficos a la vez.