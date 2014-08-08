CodeBaseSecciones
VROC - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
vroc.mq5
Autor real:

MetaQuotes

Prácticamente todas las formaciones gráficas importantes (picos, bases, rupturas, etc) se ven acompañadas por un aumento brusco en el volumen de operaciones. El indicador de velocidad del cambio del volumen muestra cómo de rápido cambia el volumen.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 08.02.2007.

Figura 1. Indicador VROC

Figura 1. Indicador VROC

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2427

