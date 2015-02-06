请观看如何免费下载自动交易
Chaikin 振荡器，带有均线类型选项。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码库 2007.02.08。
图例 1. Chaikin 振荡器
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2439
