代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Chaikin 振荡器 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1095
等级:
(32)
已发布:
已更新:
cho.mq5 (13.92 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Chaikin 振荡器，带有均线类型选项。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码库 2007.02.08。

图例 1. Chaikin 振荡器

图例 1. Chaikin 振荡器

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2439

Exp_JBrainTrend1Stop Exp_JBrainTrend1Stop

这款 Exp_JBrainTrend1Stop EA 基于 NRTR 指标 JBrainTrend1Stop 的信号。

Stoch_2HTF Stoch_2HTF

一款基于两条不同时间帧的随机波动振荡器形成的彩色云图。

累积波段指数 - ASI 累积波段指数 - ASI

此累积波段指数被应用于累积波段指数构造。

i-SpectrAnalysis i-SpectrAnalysis

此指标例证了价格时间序列以更大次序的谐波过滤手段进行平滑。