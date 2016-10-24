無料でロボットをダウンロードする方法を見る
チャイキンオシレータ（Chaikin Oscillator） - MetaTrader 5のためのインディケータ
平滑化アルゴリズムを選択できるチェイキンオシレータ
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標は初めにMQL4で実装され2007年2月8日にコードベースで公開されました。
図1 チャイキンオシレータ（Chaikin Oscillator）
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2439
