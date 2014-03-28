Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3687
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) с возможностью изменения типа усреднения.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 08.02.2007.
Рис.1. Индикатор Осциллятор Чайкина
Индикатор Chaikin_Volatility с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Chaikin_Volatility
Индикатор волатильности Чайкина.
Индикатор Mass_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Accumulative Swing Index - ASI
Индикатор Accumulative Swing Index применяется для построения куммулятивного индекса ритма.