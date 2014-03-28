CodeBaseРазделы
Индикаторы

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3687
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Обновлен:
cho.mq5 (6.97 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) с возможностью изменения типа усреднения.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 08.02.2007.

Рис.1. Индикатор Осциллятор Чайкина

