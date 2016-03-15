Es como Cruce de MA pero este indicador muestra una señal más válida. La señal de Compra y Venta aparece cuando se cruzan unos con otros.

Una variación del indicador de reversión bien conocido de Nick Rypock.

Zigzag2_R_ es una variante del indicador zig-zag con una opción añadida para dibujar dos anclajes en una barra.

NRMA es el famoso indicador de Konstantin Kopyrkin.