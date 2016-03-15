Mira cómo descargar robots gratis
Oscilador de Chaikin - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 2588
- Ranking:
-
- Publicado:
En primer lugar, se calcula la acumulación/distribución de Chaikin (acumulación de volumen, VA):
VA = {[(Close - Low) - (High - Close)] / (High - Low)}*Volume
El oscilador de Chaikin se calcula a continuación:
CHO = SMA(VA, m) - SMA(VA, n),
donde:
m es la orden más alta de la media;
n es la orden más baja de la media.
