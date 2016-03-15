CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Oscilador de Chaikin - indicador para MetaTrader 4

MetaQuotes | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
2588
Ranking:
(15)
Publicado:
CHO.mq4 (2.8 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

En primer lugar, se calcula la acumulación/distribución de Chaikin (acumulación de volumen, VA):

     VA = {[(Close - Low) - (High - Close)] / (High - Low)}*Volume
   
El oscilador de Chaikin se calcula a continuación:

     CHO = SMA(VA, m) - SMA(VA, n),

donde:
     m es la orden más alta de la media;
     n es la orden más baja de la media.



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7761

NRTR NRTR

Una variación del indicador de reversión bien conocido de Nick Rypock.

Filtro de línea de tendencia instantánea Filtro de línea de tendencia instantánea

Es como Cruce de MA pero este indicador muestra una señal más válida. La señal de Compra y Venta aparece cuando se cruzan unos con otros.

Zigzag2 R Zigzag2 R

Zigzag2_R_ es una variante del indicador zig-zag con una opción añadida para dibujar dos anclajes en una barra.

NRMA NRMA

NRMA es el famoso indicador de Konstantin Kopyrkin.