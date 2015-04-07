CodeBaseSeções
Indicadores

Chaikin Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1236
Avaliação:
(32)
Publicado:
Atualizado:
cho.mq5 (13.92 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Oscilador de Chaikin com a opção de seleção do tipo de média.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 08.02.2007.

Figura 1. Oscilador de Chaikin

Figura 1. Oscilador de Chaikin

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2439

