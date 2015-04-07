Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Chaikin Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1236
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Oscilador de Chaikin com a opção de seleção do tipo de média.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 08.02.2007.
Figura 1. Oscilador de Chaikin
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2439
O indicador Chaikin_Volatility com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.Chaikin_Volatility
Indicador de volatilidade de Chaikin.
O indicador Mass_Index com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.Accumulative Swing Index - ASI
O indicador Accumulative Swing Index é aplicada para a construção do Accumulative Swing Index