Autor real:

MetaQuotes

El índice de la masa está destinado para detectar las reversas de la tendencia a base de los cambios del ancho de la banda entre el precio máximo y mínimo. Si la banda se expande, el índice de la masa se aumenta; si se estrecha, el índice se reduce.

El índice de la masa ha sido desarrollado por Donald Dorsey. Un modelo especial formado por el indicador y llamado el «bulto de reversa» (reversal bulge) tiene que considerarse como la señal más importante del índice de la masa. El bulto de reversa se forma cuando el indice de la masa de 25 períodos primero sube por encima de 27 y luego se baja por debajo de 26,5. En este caso es probable la reversa de precios (independientemente del carácter general de la tendencia, es decir, si los precios van hacia arriba, hacia abajo o se fluctúan en el rango de trading).

Para determinar qué tipo de señal da exactamente el bulto de reversa (de compra o de venta), suelen utilizar la media móvil exponencial de 9 períodos. Cuando se forma el bulto de reversa hay que comprar si la media móvil se cae (a expectativa de la reversa), y vender si va creciendo.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 08.02.2007.

Fig. 1. Indicador Mass_Index