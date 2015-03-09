Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Chaikin_Volatility - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1073
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
MetaQuotes
Indicador de volatilidad de Chaikin.
La cita del libro «El análisis técnico de A a Z» escrito por de S. Achelis:
Hay dos modos para interpretar este indicador de volatilidad. El primer método supone que la formación de los picos del mercado suele acompañarse con la volatilidad elevada (los inversores están nerviosos y actúan de un modo indeciso), mientras que las fases finales de la formación de las bases del mercado suelen acompañarse con la volatilidad baja (los inversores se aburren).
Según el segundo método de la interpretación (propuesto por Chaikin), el crecimiento del indicador de volatilidad en un plazo de tiempo relativamente corto indica en que los precios se acercan a la base (por ejemplo, cuando las acciones se venden con pánica), mientras que la caída de la volatilidad durante un plazo más largo significa que el pico está cerca (por ejemplo, en las condiciones del mercado alcista maduro). Igual que la mayoría de los inversores experimentados, Sr. Chaikin no recomienda confiar sólo en algún indicador único. Propone aplicar el sistema de cruzamiento de la media móvil o el sistema de las bandas de trading para confirmar las señales de este (o cualquier otro) indicador.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 08.02.2007.
Fig. 1. Indicador Chaikin_Volatility
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2432
El indicador Mass_Index permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.Mass_Index
El índice de la masa está destinado para detectar las reversas de la tendencia a base de los cambios del ancho de la banda entre el precio máximo y mínimo.
El indicador Chaikin_Volatility permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.MFI_2HTF
Se trata de una nube de color formada por dos osciladores MFI de diferentes períodos de tiempo.