Autor real:

MetaQuotes

Indicador de volatilidad de Chaikin.

La cita del libro «El análisis técnico de A a Z» escrito por de S. Achelis:

Hay dos modos para interpretar este indicador de volatilidad. El primer método supone que la formación de los picos del mercado suele acompañarse con la volatilidad elevada (los inversores están nerviosos y actúan de un modo indeciso), mientras que las fases finales de la formación de las bases del mercado suelen acompañarse con la volatilidad baja (los inversores se aburren). Según el segundo método de la interpretación (propuesto por Chaikin), el crecimiento del indicador de volatilidad en un plazo de tiempo relativamente corto indica en que los precios se acercan a la base (por ejemplo, cuando las acciones se venden con pánica), mientras que la caída de la volatilidad durante un plazo más largo significa que el pico está cerca (por ejemplo, en las condiciones del mercado alcista maduro). Igual que la mayoría de los inversores experimentados, Sr. Chaikin no recomienda confiar sólo en algún indicador único. Propone aplicar el sistema de cruzamiento de la media móvil o el sistema de las bandas de trading para confirmar las señales de este (o cualquier otro) indicador.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 08.02.2007.

Fig. 1. Indicador Chaikin_Volatility