ポケットに対して
インディケータ

Mass_Index - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

MetaQuotes

マスインデックスは、最高値と最安値の間のバンド幅の変化に基づいて、トレンドの反転を検出するためのものです。マスインデックスはバンド幅が広くなると増加し、狭くなると減少します。

マスインデックスは、ドナルドドーシーによって開発されました。「反転バルジ」と呼ばれる指標によって構成された特別なモデルは、マスインデックスの最も重要なシグナルとみなされるべきです。反転バルジは、25期間のマスインデックスがまず27を超えてから26.5を下回ったときに形成されます。この場合、価格のターンは、トレンドの一般的な性質に独立して非常に可能で、価格が取引レンジ内で上下に移動または変動するかどうかは重要ではありません。

反転バルジで生成された売買シグナルを検出するには、価格の9期間指数移動平均が頻繁に使用されます。反転バルジが表示されたら、移動平均が（逆転を視野に入れて）低下した場合は買い時で、上昇した場合は売り時です。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年2月8日にコードベースで公開されました。

図1　Mass_Index指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2428

