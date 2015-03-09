CodeBaseSecciones
Indicadores

MA_2HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
ma_2htf.mq5 (10.36 KB)
Autor real:

lukas1

Se trata de una nube de color formada por dos medias móviles de diferentes períodos de tiempo.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 9.02.2007.

Fig. 1. Indicador lukas1

