Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Mass_Index - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1182
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
MetaQuotes
O Índice de Massa é destinado para a detecção de recuos na tendência com base em mudanças na largura de banda entre as máximas e mínimas dos preços . Se a largura de banda se expande, o índice de massa aumenta, se estreita, o índice diminui.
O Índice de Massa foi desenvolvido por Donald Dorsey. Um modelo especial construída pelo indicador e chamado de 'bojo de reversão' deve ser considerado o sinal mais importante a partir do Índice de Massa. A protuberância de reversão é formada quando o índice de massa 25-período, em primeiro lugar, excede a de 27 e, em seguida, cai abaixo de 26,5. Neste caso, a virada preço é bastante possível, independentemente da natureza geral da tendência, e isso não importa, se os preços se movem para cima, para baixo ou para flutuar dentro da faixa de negociação.
Para detectar qual sinal é exatamente - para comprar ou para vender - é produzido pela protuberância de reversão, a média móvel exponencial de preços de 9 período é freqüentemente usada. Quando uma protuberância de reversão aparecer, é hora de comprar, se a média móvel cai (com vista a uma inversão), e venda, se ela aumenta.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 08.02.2007.
Fig.1. Indicador Mass_Index
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2428
Uma nuvem colorida formada por dois Estocásticos com diferentes períodos.VROC
O indicador de velocidade da mudança de volume. Ele mostra o quão rapidamente as variações de volume ocorrem.
Uma nuvem colorida formada por dois osciladores IFM com diferentes períodos.CronexRSI_HTF
O indicador CronexRSI com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.