Autor real:

MetaQuotes

O Índice de Massa é destinado para a detecção de recuos na tendência com base em mudanças na largura de banda entre as máximas e mínimas dos preços . Se a largura de banda se expande, o índice de massa aumenta, se estreita, o índice diminui.

O Índice de Massa foi desenvolvido por Donald Dorsey. Um modelo especial construída pelo indicador e chamado de 'bojo de reversão' deve ser considerado o sinal mais importante a partir do Índice de Massa. A protuberância de reversão é formada quando o índice de massa 25-período, em primeiro lugar, excede a de 27 e, em seguida, cai abaixo de 26,5. Neste caso, a virada preço é bastante possível, independentemente da natureza geral da tendência, e isso não importa, se os preços se movem para cima, para baixo ou para flutuar dentro da faixa de negociação.

Para detectar qual sinal é exatamente - para comprar ou para vender - é produzido pela protuberância de reversão, a média móvel exponencial de preços de 9 período é freqüentemente usada. Quando uma protuberância de reversão aparecer, é hora de comprar, se a média móvel cai (com vista a uma inversão), e venda, se ela aumenta.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 08.02.2007.

Fig.1. Indicador Mass_Index