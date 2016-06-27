Wirklicher Autor:

MetaQuotes

Der Mass Index dient der Erkennung von Trendumkehren basierend auf Änderungen der Bandbreite zwischen den höchsten und tiefsten Preisen. Wenn sich die Bandbreite vergrößert, steigt der Mass Index, wenn sie sich verringert, fällt der Index.

Der Mass Index wurde von Donald Dorsey entwickelt. Ein spezielles vom Indikator gebildetes Modell, 'reversal bulge' genannt, sollte als wichtigstes Signal des Mass Index betrachtet werden. Das reversal bulge wird gebildet, wenn der 25-Perioden Mass Index zuerst 27 überschreitet und dann unter 26,5 fällt. In diesem Fall ist die Preisumkehr sehr wahrscheinlich unabhängig von der allgemeinen Art des Trends und es spielt keine Rolle, ob der Preis rauf oder runter geht oder innhalb einer Seitwärtsbewegung fluktuiert.

Um festzustellen, welches Signal genau durch das reversal bulge gebildet wrid (kaufen oder verkaufen), wird häufig der 9-Perioden exponentielle gleitende Durchschnitt verwendet. Wenn ein reversal bulge auftritt, ist es Zeit zu kaufen, wenn der gleitende Durchschnitt fällt (mit Blick auf eine Umkehr) und zu verkaufen, wenn er steigt.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 08.02.2007 veröffentlicht.

Abb.1. Mass_Index Indikator