真实作者:

MetaQuotes

此规模指数基于最高价和最低价之间的带宽变化来判断趋势转换。如果带宽扩展, 规模指数增加, 如果它收窄, 指数降低。

此规模指数由 Donald Dorsey 开发。由指标构建的特殊模型称为 "反转隆起"，可以认为是规模指数最重要的信号。当 25 周期的规模指数先超越 27，再回落到 26.5，反转隆起形成。在这种情况下，价格转换十分可能独立于自然趋势，无论是否价格向上，向下或者在交易范围内波动。

为了判断究竟是什么信号 - 买入或卖出 - 反转隆起的产生，经常使用周期为 9 的指数移动均线。当反转隆起出现, 若均线下落, 此时为买入 (视为反转), 且在均线增长时卖出。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码库 2007.02.08。

图例.1. Mass_Index 指标