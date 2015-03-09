Mira cómo descargar robots gratis
RSI_2HTF - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
lukas1
Se trata de una nube de color formada por dos osciladores RSI (Relative Strength Index) de diferentes períodos de tiempo.
Fig. 1. Indicador RSI_2HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2425
MA_2HTF
Se trata de una nube de color formada por dos medias móviles de diferentes períodos de tiempo.Exp_BlauHLM
Es un sistema de trading que utiliza el oscilador BlauHLM.
Mass_Index
El índice de la masa está destinado para detectar las reversas de la tendencia a base de los cambios del ancho de la banda entre el precio máximo y mínimo.Mass_Index_HTF
El indicador Mass_Index permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.