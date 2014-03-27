Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Mass_Index - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2366
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
MetaQuotes
Индекс массы предназначен для выявления разворотов тенденции на основе изменений ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами. Если диапазон расширяется, индекс массы увеличивается, если сужается — индекс уменьшается.
Индекс массы разработал Дональд Дорси. Важнейшим сигналом индекса массы следует считать особую модель, образуемую индикатором и называемую "разворотный горб" (reversal bulge). Разворотный горб образуется, когда 25-периодный индекс массы сначала поднимается выше 27, а затем опускается ниже 26,5. В этом случае вероятен разворот цен (причем независимо от общего характера тенденции, то есть от того, движутся ли цены вверх, вниз или колеблются в торговом коридоре).
Чтобы определить, какой именно сигнал дает разворотный горб (к покупке или к продаже), часто используют 9-периодное экспоненциальное скользящее среднее цен. При образовании разворотного горба следует покупать, если скользящее среднее падает (в расчете на разворот), и продавать, если оно растет.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 08.02.2007.
Рис.1. Индикатор Mass_Index
Эксперт Exp_JBrainTrend1Stop построен на основе сигналов NRTR-индикатора JBrainTrend1Stop.Stoch_2HTF
Цветное облако, образованное двумя стохастиками c разных таймфреймов.
Цветное облако, образованное двумя осцилляторами MFI с разных таймфреймов.Chaikin_Volatility
Индикатор волатильности Чайкина.