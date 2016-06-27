CodeBaseKategorien
Indikatoren

VROC - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
vroc.mq5 (9.4 KB)
Wirklicher Autor:

MetaQuotes

Nahezu alle wichtigeren grafische Muster (Tops, Bottoms, Durchbrüche, etc.) werden von einem starken Anstieg des Handelsvolumens begleitet. Geschwindigkeits-Indikator der Volumenänderung. Er zeigt, wie schnell sich das Volumen ändert.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 08.02.2007 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der VROC Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2427

iSpread iSpread

Der Indikator zeigt den Spread für jeden Balken, den aktuellen Spread und den minimalen Spread einer Periode.

RSI_2HTF RSI_2HTF

Eine farbige Wolke, die von zwei RSI-Oszillatoren verschiedener TimeFrames gebildet wird.

Mass_Index Mass_Index

Der Mass Index dient der Erkennung von Trendumkehren basierend auf Änderungen der Bandbreite zwischen den höchsten und tiefsten Preisen.

Mass_Index_HTF Mass_Index_HTF

Der Mass_Index Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.