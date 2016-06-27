und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
VROC - Indikator für den MetaTrader 5
- 828
- Aktualisiert:
Wirklicher Autor:
MetaQuotes
Nahezu alle wichtigeren grafische Muster (Tops, Bottoms, Durchbrüche, etc.) werden von einem starken Anstieg des Handelsvolumens begleitet. Geschwindigkeits-Indikator der Volumenänderung. Er zeigt, wie schnell sich das Volumen ändert.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 08.02.2007 veröffentlicht.
Abbildung 1. Der VROC Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2427
