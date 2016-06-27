Wirklicher Autor:

MetaQuotes

Nahezu alle wichtigeren grafische Muster (Tops, Bottoms, Durchbrüche, etc.) werden von einem starken Anstieg des Handelsvolumens begleitet. Geschwindigkeits-Indikator der Volumenänderung. Er zeigt, wie schnell sich das Volumen ändert.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 08.02.2007 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der VROC Indikator