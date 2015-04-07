Participe de nossa página de fãs
VROC - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1598
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
MetaQuotes
Praticamente todos os importantes padrões gráficos (topos, fundos, os avanços, etc.) são acompanhadas por um forte aumento no volume de negócios. O indicador de velocidade da mudança de volume. Ele mostra o quão rapidamente as variações de volume ocorrem.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 08.02.2007.
Figura 1. O indicador VROC
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2427
