VROC - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1598
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

MetaQuotes

Praticamente todos os importantes padrões gráficos (topos, fundos, os avanços, etc.) são acompanhadas por um forte aumento no volume de negócios. O indicador de velocidade da mudança de volume. Ele mostra o quão rapidamente as variações de volume ocorrem.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 08.02.2007.

Figura 1. O indicador VROC

Figura 1. O indicador VROC

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2427

