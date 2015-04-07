Autor real:

Praticamente todos os importantes padrões gráficos (topos, fundos, os avanços, etc.) são acompanhadas por um forte aumento no volume de negócios. O indicador de velocidade da mudança de volume. Ele mostra o quão rapidamente as variações de volume ocorrem.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 08.02.2007.

Figura 1. O indicador VROC