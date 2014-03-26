CodeBaseРазделы
Индикаторы

VROC - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
2955
(27)
Реальный автор:

MetaQuotes

Практически все важные графические образования (вершины, основания, прорывы и т.д.) сопровождаются резким увеличением объема торгов. Индикатор скорости изменения объема показывает, насколько быстро меняется объем.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 08.02.2007.

Рис.1. Индикатор VROC

