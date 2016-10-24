コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

VROC - MetaTrader 5のためのインディケータ

Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
vroc.mq5 (9.4 KB) ビュー
実際の著者：

MetaQuotes

事実上すべての重要なグラフィックパターン（トップ、ボトム、ブレークスルーなど）は取引量の急激な増加を伴います。数量変化速度の指標。どの位迅速に数量が変化するかを示します。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年2月8日にコードベースで公開されました。

図1　VROC指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2427

RSI_2HTF RSI_2HTF

異なる期間の2つのRSIオシレータによって形成された色付きの雲

MA_2HTF MA_2HTF

異なる期間の移動平均線によって形成された色付きの雲

Mass_Index Mass_Index

マスインデックスは、最高値と最安値の間のバンド幅の変化に基づいて、トレンドの反転を検出するためのものです。

Mass_Index_HTF Mass_Index_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むMass_Index指標