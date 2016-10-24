実際の著者：

MetaQuotes

事実上すべての重要なグラフィックパターン（トップ、ボトム、ブレークスルーなど）は取引量の急激な増加を伴います。数量変化速度の指標。どの位迅速に数量が変化するかを示します。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年2月8日にコードベースで公開されました。

図1 VROC指標