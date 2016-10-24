無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
VROC - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 919
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
MetaQuotes
事実上すべての重要なグラフィックパターン（トップ、ボトム、ブレークスルーなど）は取引量の急激な増加を伴います。数量変化速度の指標。どの位迅速に数量が変化するかを示します。
この指標は初めにMQL4で実装され2007年2月8日にコードベースで公開されました。
図1 VROC指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2427
