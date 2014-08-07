Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BlauTVI - indicador para MetaTrader 5
Tick Volume Indicator del libro de William Blau: "Momento, Dirección, y Divergencia", realizado en forma de histograma de color.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Figura 1. Indicador BlauTVI
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11437
