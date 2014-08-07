CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BlauTVI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1516
Ranking:
(45)
Publicado:
Actualizado:
blautvi.mq5 (7.86 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Tick Volume Indicator del libro de William Blau: "Momento, Dirección, y Divergencia", realizado en forma de histograma de color.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Figura 1. Indicador BlauTVI

Figura 1. Indicador BlauTVI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11437

Rj_RMA Rj_RMA

Media móvil según los diapasones. En los cálculos se usan los mínimos y máximos del precio de un periodo.

GFilter GFilter

Media móvil que procesa la serie de precio con ayuda del filtro gaussiano.

CronexChaikin CronexChaikin

Indicador MACD, en el cual la serie de precios es sustituida por una serie de valores del indicador técnico Chaikin Oscillator, implementado en forma de nube de color.

VROC VROC

El indicador de velocidad del cambio del volumen muestra cómo de rápido cambia el volumen.