MA-4H - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7981
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор MA-4H показывает скользящую среднюю с выбранного тайфрейма на графике текущего таймфрейма. Пересечение двух средних встроено опционально. Внешние параметры позволяют включить вторую скользящую среднюю, чтобы увидеть их пересечения.
MA-4H
