CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MA-4H - индикатор для MetaTrader 4

Victor Lukashuck | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7981
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор MA-4H показывает скользящую среднюю с выбранного тайфрейма на графике текущего таймфрейма. Пересечение двух средних встроено опционально. Внешние параметры позволяют включить вторую скользящую среднюю, чтобы увидеть их пересечения.


MA-4H

Volume Rate of Change - VROC Volume Rate of Change - VROC

Аналог одного из самых старых классических индикаторов ROC, только вместо цен используются объемы.

Mass Index Mass Index

Индекс массы предназначен для выявления разворотов тенденции на основе изменений ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами. Если диапазон расширяется, индекс массы увеличивается, если сужается — индекс уменьшается.

Ultimate Oscillator Ultimate Oscillator

Окончательный осциллятор (Ultimate oscillator ), предложенный Ларри Вильямсом (Larry Williams), представляет собой средневзвешенное значение трех стохастик-индикаторов, определенных на коротком, среднем и длинном периодах.

Price and Volume Trend - PVT Price and Volume Trend - PVT

Индикатор Тенденция цены и объема (Price and Volume Trend, PVT), как и индикатор Балансовый Объем (On Balance Volume, OBV), представляет собой нарастающую сумму значений объема торгов, рассчитываемую с учетом изменений цен закрытия.