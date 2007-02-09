Аналог одного из самых старых классических индикаторов ROC, только вместо цен используются объемы.

Индекс массы предназначен для выявления разворотов тенденции на основе изменений ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами. Если диапазон расширяется, индекс массы увеличивается, если сужается — индекс уменьшается.