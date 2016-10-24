無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MA_2HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
lukas1
異なる期間の移動平均線によって形成された色付きの雲
この指標は初めにMQL4で実装され2007年2月9日にコードベースで公開されました。
図1 lukas1 指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2424
Exp_BlauHLM
この取引システムはBlauHLMオシレータを使います。BlauHLM_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBlauHLM指標