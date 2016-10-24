コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MA_2HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

ma_2htf.mq5 (10.36 KB) ビュー
実際の著者：

lukas1

異なる期間の移動平均線によって形成された色付きの雲

この指標は初めにMQL4で実装され2007年2月9日にコードベースで公開されました。

図1　lukas1 指標

図1　lukas1 指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2424

