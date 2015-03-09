Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_BlauHLM - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 791
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Es un sistema de trading que utiliza el oscilador BlauHLM.
La decisión sobre la operación se toma cuando el histograma cambia la dirección del movimiento, ocurre la ruptura de la línea cero o cuando la nube de la línea de señal cambia de color.
Para seleccionar la variante del algoritmo de la entrada se utiliza el siguiente parámetro de entrada:
input AlgMode Mode=twist; // Algoritmo para entrar en el mercado
Para que el EA funcione correctamente, hay que colocar el archivo del indicador compilado BlauHLM.ex5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace https://www.mql5.com/es/code/1578.
Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico
Resultados de las pruebas para 2013 con USDJPY H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2423
El indicador BlauHLM permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.BlauHLM
El indicador Directional Trend Index desde el libro de William Blau «Momentum, Dirección y Divergencia» (Momentum, Direction and Divergence) está implementado en forma de un histograma de color.