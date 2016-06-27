Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Wirklicher Autor:
lukas1
Eine farbige Wolke, die von zwei gleitenden Durchschnitten verschiedener TimeFrames gebildet wird.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 9. Februar 2007 veröffentlicht.
Abb.1. lukas1 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2424
Exp_BlauHLM
Dieses Handelssystem verwendet den BlauHLM Oszillator.BlauHLM_HTF
Der BlauHLM Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.