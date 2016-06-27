CodeBaseKategorien
MA_2HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
797
(19)
Wirklicher Autor:

lukas1

Eine farbige Wolke, die von zwei gleitenden Durchschnitten verschiedener TimeFrames gebildet wird.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 9. Februar 2007 veröffentlicht.

Abb.1. lukas1 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2424

Exp_BlauHLM Exp_BlauHLM

Dieses Handelssystem verwendet den BlauHLM Oszillator.

BlauHLM_HTF BlauHLM_HTF

Der BlauHLM Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

RSI_2HTF RSI_2HTF

Eine farbige Wolke, die von zwei RSI-Oszillatoren verschiedener TimeFrames gebildet wird.

iSpread iSpread

Der Indikator zeigt den Spread für jeden Balken, den aktuellen Spread und den minimalen Spread einer Periode.