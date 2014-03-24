CodeBaseРазделы
MA_2HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

lukas1

Цветное облако, образованное двумя скользящими средними с разных таймфреймов.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 9.02.2007.

Рис.1. Индикатор lukas1

BlauHLM BlauHLM

Индикатор Directional Trend Index из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.

Williams_Accumulation_Distribution_HTF Williams_Accumulation_Distribution_HTF

Индикатор Williams_Accumulation_Distribution с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

RSI_2HTF RSI_2HTF

Цветное облако, образованное двумя осцилляторами RSI с разных таймфреймов.

BlauHLM_HTF BlauHLM_HTF

Индикатор BlauHLM с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.