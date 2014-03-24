Смотри, как бесплатно скачать роботов
MA_2HTF - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
lukas1
Цветное облако, образованное двумя скользящими средними с разных таймфреймов.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 9.02.2007.
Рис.1. Индикатор lukas1
