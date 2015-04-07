CodeBaseSeções
MA_2HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

lukas1

Uma nuvem colorida formada por duas médias móveis com diferentes períodos.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 09 de fevereiro de 2007.

Fig.1. Indicador lukas1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2424

