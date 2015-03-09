CodeBaseSecciones
Indicadores

BlauHLM_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
761
(16)
El indicador BlauHLM permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado Blauhlm.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador BlauHLM_HTF

BlauHLM BlauHLM

El indicador Directional Trend Index desde el libro de William Blau «Momentum, Dirección y Divergencia» (Momentum, Direction and Divergence) está implementado en forma de un histograma de color.

Exp_XPVT Exp_XPVT

El Asesor Experto Exp_XPVT se basa en las señales generadas por el oscilador XPVT.

Exp_BlauHLM Exp_BlauHLM

Es un sistema de trading que utiliza el oscilador BlauHLM.

MA_2HTF MA_2HTF

Se trata de una nube de color formada por dos medias móviles de diferentes períodos de tiempo.