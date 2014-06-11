Pon "Me gusta" y sigue las noticias
i-AMMA - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
RickD
Indicador de media móvil, similar a EMA.
Se calcula por la fórmula:
AMMA[bar] = ((AMMAPeriod-1)*AMMA[bar+1] + Price[bar])/AMMAPeriod
La Average Modified Moving Average de 25 días funciona como filtro. Recomendada en "Commodity Futures Trading with Moving Averages."
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 07.08.2007.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2388
