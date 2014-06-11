CodeBaseSecciones
i-AMMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
947
(21)
Autor real:

RickD

Indicador de media móvil, similar a EMA.

Se calcula por la fórmula:

AMMA[bar] = ((AMMAPeriod-1)*AMMA[bar+1] + Price[bar])/AMMAPeriod

La Average Modified Moving Average de 25 días funciona como filtro. Recomendada en "Commodity Futures Trading with Moving Averages."

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 07.08.2007.

Figura 1. Indicador i-AMMA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2388

