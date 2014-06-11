El indicador i-OneThird dibuja las velas correspondientes a los patrones del toro y del oso (al estilo Heiken Ashi).

Indicador MACD, en el cual la serie de precios es sustituida por una serie de valores del indicador técnico Awesome Oscillator, implementado en forma de nube de color.

Indicador MACD, en el cual la serie de precios es sustituida por una serie de valores del indicador técnico Accelerator Oscillator, implementado en forma de nube de color.