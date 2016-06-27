Der wirkliche Autor:



RickD

Indikator eines gleitenden Durchschnitts ähnlich wie der EMA.



Berechnet wie folgt:

AMMA[bar] = ((AMMAPeriod-1)*AMMA[bar+1] + Price[bar])/AMMAPeriod

Der 25-Tage Average Modified Moving Average arbeitet als Filter. Das wird in "Commodity Futures Trading mit Moving Averages" empfohlen.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 07.08.2007 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der i-AMMA Indikator